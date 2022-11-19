Руслан Малиновский – не в планах тренера Аталанты Гасперини. Он покинет клуб зимой
Также тренеру не нужен Жереми Бога
Фото: SOS Fanta
Два игрока бергамской "Аталанты" не входят в планы главного тренера команды Джанпьеро Гасперини. Как сообщает журналист Николо Скира, это украинец Руслан Малиновский и ивуариец Жереми Бога.
Ruslan #Malinovski and Jeremie #Boga are not in #Gasperini’s plans and they could leave #Atalanta during the winter #transfers window— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 19, 2022
Согласно информации инсайдера, оба полузащитника могут покинуть команду уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Бога перешел в "Аталанту" прошлым летом, Малиновский – летом 2019 года.
За Жереми бергамский клуб заплатил "Сассуоло" 22 миллиона евро, за Руслана "Генку" 13,6 миллиона. В текущем сезоне первый сыграл шесть матчей в Серии А, не сделав ни одного результативного действия. Второй – сделал 1+2 в 14 матчах.
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