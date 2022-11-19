 Руслан Малиновский – не в планах тренера Аталанты Гасперини. Он покинет клуб зимой ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Руслан Малиновский – не в планах тренера Аталанты Гасперини. Он покинет клуб зимой
В тренде

Руслан Малиновский – не в планах тренера Аталанты Гасперини. Он покинет клуб зимой

Наши за границей
(1 голосов)

Также тренеру не нужен Жереми Бога

Руслан Малиновский – не в планах тренера Аталанты Гасперини. Он покинет клуб зимой

Фото: SOS Fanta

UA-Футбол
Новина українською

Два игрока бергамской "Аталанты" не входят в планы главного тренера команды Джанпьеро Гасперини. Как сообщает журналист Николо Скира, это украинец Руслан Малиновский и ивуариец Жереми Бога.

Согласно информации инсайдера, оба полузащитника могут покинуть команду уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Бога перешел в "Аталанту" прошлым летом, Малиновский – летом 2019 года.

За Жереми бергамский клуб заплатил "Сассуоло" 22 миллиона евро, за Руслана "Генку" 13,6 миллиона. В текущем сезоне первый сыграл шесть матчей в Серии А, не сделав ни одного результативного действия. Второй – сделал 1+2 в 14 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Жереми Бога
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде