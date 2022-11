Руслан Малиновский – не в планах тренера Аталанты Гасперини. Он покинет клуб зимой

Два игрока бергамской "Аталанты" не входят в планы главного тренера команды Джанпьеро Гасперини. Как сообщает журналист Николо Скира, это украинец Руслан Малиновский и ивуариец Жереми Бога.

Ruslan #Malinovski and Jeremie #Boga are not in #Gasperini’s plans and they could leave #Atalanta during the winter #transfers window