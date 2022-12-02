"Помни, откуда ты родом". Коваленко показал патриотическую татуировку
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко решил напомнить мировому сообществу, какая страна является его родиной. Наш соотечественник решил запечатлеть рисунок на своем теле.
Хавбек сделал патриотическую татуировку с изображением контура Родины. Он опубликовал фото в сториз Instagram. На татуировке изображена граница Украины с двумя надписями: "Дом" и "Помни, откуда ты родом".
Напомним, Виктор Коваленко является уроженцем Херсона.
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Фото: instagram.com/vitykovalenko
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