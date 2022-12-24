Украинский вингер голом помог своей команде разгромить соперника
Также отличился и еще один бывший игрок УПЛ
Фото: sabahfc.az
Украинский вингер Алексей Кащук отметился голом в матче 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана между "Сумгайтом" и "Сабахом".
Полузащитник забил третий гол "Сабаха", который на перерыв уже шел с преимуществом в четыре мяча.
Во втором тайме команда из Баку отличились еще дважды, в частности, забил бывший игрок "Миная" и "Колоса" Анатолий Нуриев.
Итоговый счет 6:0 в пользу "Сумгаита" позволил ему окончательно закрепиться на второй строчке турнирной таблицы перед зимним перерывом. Впереди только "Карабах", у которого на четыре очка больше.
Отметим, что Кащук выступает в составе “Сабаха” на правах аренды из “Шахтера”.
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