Мойес попросил боссов Вест Хэма подписать Малиновского
Коуч лондонцев лично заинтересован в украинце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Вест Хэм" рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес лично попросил руководство клуба подписать 29-летнего украинца.
"Дэвид Мойес установил прямой контакт с игроком. Так что "Вест Хэм" в гонке за украинца. А "Тоттенхэм", насколько я понимаю, все еще находится в стадии рассмотрения потенциального трансфера. Так что посмотрим, как быстро продвинется процесс", - рассказал журналист.
Ранее была информация, что "шпоры" уверены в
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