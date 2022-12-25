Мойес попросил боссов Вест Хэма подписать Малиновского

Лондонский "Вест Хэм" рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес лично попросил руководство клуба подписать 29-летнего украинца.

"Дэвид Мойес установил прямой контакт с игроком. Так что "Вест Хэм" в гонке за украинца. А "Тоттенхэм", насколько я понимаю, все еще находится в стадии рассмотрения потенциального трансфера. Так что посмотрим, как быстро продвинется процесс", - рассказал журналист.