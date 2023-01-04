Лунин: Я страдаю и жду в Реале уже три года. Но не для того, чтобы уйти
Украинский футболист готов бороться за место в основе и дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин заявил, что не намерен покидать королевский клуб, а готов бороться за место в основе.
Я работаю здесь уже три года. Все это время я страдаю и жду, пользуясь теми матчами, которые получаю. Я делаю это не для того, чтобы уйти. Идея состоит в том, чтобы остаться.
Я спокоен, нахожусь в лучшем месте с лучшими людьми, которые мне помогают. Атмосфера очень хорошая.
Любой футболист скажет вам, что хочет играть постоянно. Я готов и выполняю свою работу, а тренер принимает решение", - цитирует украинца Relevo.
Напомним, Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, после чего трижды уходил в аренду. Его контракт с мадридским клубом действителен до июня 2024 года.
В этом сезоне 23-летний кипер из-за травмы основного вратаря Тибо Куртуа сыграл 4 матча в Ла Лиге и 2 игры в Лиге чемпионов. Вчера, 3 января, он отстоял на ноль в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Касереньо" (1:0).
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