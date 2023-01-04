  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин: Я страдаю и жду в Реале уже три года. Но не для того, чтобы уйти
В тренде

Лунин: Я страдаю и жду в Реале уже три года. Но не для того, чтобы уйти

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский футболист готов бороться за место в основе и дальше

Лунин: Я страдаю и жду в Реале уже три года. Но не для того, чтобы уйти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин заявил, что не намерен покидать королевский клуб, а готов бороться за место в основе.

Я работаю здесь уже три года. Все это время я страдаю и жду, пользуясь теми матчами, которые получаю. Я делаю это не для того, чтобы уйти. Идея состоит в том, чтобы остаться.

Я спокоен, нахожусь в лучшем месте с лучшими людьми, которые мне помогают. Атмосфера очень хорошая.

Любой футболист скажет вам, что хочет играть постоянно. Я готов и выполняю свою работу, а тренер принимает решение", - цитирует украинца Relevo.

Читайте также"Из-за поля мы не так часто владели мячом". Лунин - о победе над Касереньо

Напомним, Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, после чего трижды уходил в аренду. Его контракт с мадридским клубом действителен до июня 2024 года.

В этом сезоне 23-летний кипер из-за травмы основного вратаря Тибо Куртуа сыграл 4 матча в Ла Лиге и 2 игры в Лиге чемпионов. Вчера, 3 января, он отстоял на ноль в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Касереньо" (1:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Relevo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде