Лунин: Я страдаю и жду в Реале уже три года. Но не для того, чтобы уйти

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин заявил, что не намерен покидать королевский клуб, а готов бороться за место в основе.

Я работаю здесь уже три года. Все это время я страдаю и жду, пользуясь теми матчами, которые получаю. Я делаю это не для того, чтобы уйти. Идея состоит в том, чтобы остаться.

Я спокоен, нахожусь в лучшем месте с лучшими людьми, которые мне помогают. Атмосфера очень хорошая.

Любой футболист скажет вам, что хочет играть постоянно. Я готов и выполняю свою работу, а тренер принимает решение", - цитирует украинца Relevo.