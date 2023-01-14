Трансфер все ближе? Цыганкова заметили на стадионе во время матча Жироны
Каталонцы выиграли 2:1
Фото з відкритих джерел
Сегодня, 14-го января, украинские и зарубежные СМИ распространили информацию о том, что Виктор Цыганков вскоре подпишет контракт с "Жироной". Как известно, у полузащитника летом истекает контракт с "Динамо", поэтому уже сейчас он имеет право заключать предварительные соглашения с другими клубами.
Известно, что до конца сезона Виктор будет играть в "Динамо" в аренде.
Как отметили испанские медиа-персоны, сегодня Виктор Цыганков был замечен на стадионе "Жироны" во время матча с "Севильей".
Aquí el teniu a la llotja pic.twitter.com/IpcN6MbLxT— Michelismo (@MichelismoGFC) January 14, 2023
Добавим, что "Жирона" выиграла поединок 2:1.
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