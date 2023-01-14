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Трансфер все ближе? Цыганкова заметили на стадионе во время матча Жироны

Наши за границей
(1 голосов)

Каталонцы выиграли 2:1

Трансфер все ближе? Цыганкова заметили на стадионе во время матча Жироны

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14-го января, украинские и зарубежные СМИ распространили информацию о том, что Виктор Цыганков вскоре подпишет контракт с "Жироной". Как известно, у полузащитника летом истекает контракт с "Динамо", поэтому уже сейчас он имеет право заключать предварительные соглашения с другими клубами.

Известно, что до конца сезона Виктор будет играть в "Динамо" в аренде.

Как отметили испанские медиа-персоны, сегодня Виктор Цыганков был замечен на стадионе "Жироны" во время матча с "Севильей".

Добавим, что "Жирона" выиграла поединок 2:1.

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В статье: Жирона (Испания) Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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ForzaVova (Lviv)
14.01.2023 в 19:37
Там на фото Смалійчук, біля нього.
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