Павелко помог Петракову устроиться в сборную Армении - СМИ

Президент УАФ Андрей Павелко помог Александру Петракову получить работу главного тренера сборной Армении. Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации источника, украинский функционер имеет дружеские отношения с президентом Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном, что и поспособствовало назначению 65-летнего специалиста.

12 января УАФ объявила о прекращении сотрудничества с Петраковым - его контракт завершился 1 января 2023 года. Через два дня официально стало известно, что он возглавил сборную Армении. Детали соглашения не разглашались.

Известно, что армянская команда в квалификации к Евро-2024 будет выступать в одной группе с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.