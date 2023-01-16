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Павелко помог Петракову устроиться в сборную Армении - СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский тренер будет работать за границей

Павелко помог Петракову устроиться в сборную Армении - СМИ

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко помог Александру Петракову получить работу главного тренера сборной Армении. Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации источника, украинский функционер имеет дружеские отношения с президентом Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном, что и поспособствовало назначению 65-летнего специалиста.

12 января УАФ объявила о прекращении сотрудничества с Петраковым - его контракт завершился 1 января 2023 года. Через два дня официально стало известно, что он возглавил сборную Армении. Детали соглашения не разглашались.

Известно, что армянская команда в квалификации к Евро-2024 будет выступать в одной группе с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.

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В статье: Армения Андрей Павелко Александр Петраков УАФ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
16.01.2023 в 16:07
Лучше бы он помог найти сборной Украины хорошего главного тренера, до матча со сборной Англии осталось всего 2 месяца, до сих пор непонятно что происходит. Если он ждет что Реброва уволят из клуба или сам уволится, то он глупец, он минимум до конца июня там будет.
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