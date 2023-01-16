Павелко помог Петракову устроиться в сборную Армении - СМИ
Украинский тренер будет работать за границей
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко помог Александру Петракову получить работу главного тренера сборной Армении. Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
По информации источника, украинский функционер имеет дружеские отношения с президентом Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном, что и поспособствовало назначению 65-летнего специалиста.
12 января УАФ объявила о прекращении сотрудничества с Петраковым - его контракт завершился 1 января 2023 года. Через два дня официально стало известно, что он возглавил сборную Армении. Детали соглашения не разглашались.
Известно, что армянская команда в квалификации к Евро-2024 будет выступать в одной группе с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.
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