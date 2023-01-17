Цыганков: Тренерский штаб Жироны сказал, что видит меня здесь - это самая важная вещь
Новый этап в карьере украинца
ФК Жирона
Украинский вингер Виктор Цыганков, который
"Чувствую себя здесь счастливым вместе со своей семьей. Тренерский штаб сказал, что видит меня здесь, это самая важная вещь.
Этот год был худшим в моей жизни и в жизни украинских людей. Это катастрофа для нас, люди борются за нашу свободу. Благодарю их за то, что они делают для Украины и нашего народа. Конечно, Европа тоже помогает, им тоже благодарен.
Как я говорил раньше, я здесь через главного тренера, его штаб и Пере Гвардиолу. Он сделал многое для меня и моей семьи.
Я видел последние матчи "Жироны", они отлично играют. Думаю, это самый лучший шаг для меня. Хочу развиваться и расти вместе с командой, стать лучшим футболистом. Буду делать все, что в моих силах, и каждый день буду учиться у тренеров и партнеров. Надеюсь, они помогут мне.
Мичел сказал, что завтра буду тренироваться с командой, хочу сделать это как можно быстрее. Я только вышел из отпуска, но хочу как можно быстрее помочь.
Я не люблю рассказывать о себе, мне нравится демонстрировать, на что я способен. Надеюсь, помогу "Жироне" всем, чем смогу", — сказал Цыганков.
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