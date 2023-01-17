Цыганков: Тренерский штаб Жироны сказал, что видит меня здесь - это самая важная вещь

Украинский вингер Виктор Цыганков, который перешел в "Жирону" из "Динамо" , дал свое первое интервью пресс-службе испанского клуба.

"Чувствую себя здесь счастливым вместе со своей семьей. Тренерский штаб сказал, что видит меня здесь, это самая важная вещь.

Этот год был худшим в моей жизни и в жизни украинских людей. Это катастрофа для нас, люди борются за нашу свободу. Благодарю их за то, что они делают для Украины и нашего народа. Конечно, Европа тоже помогает, им тоже благодарен.

Как я говорил раньше, я здесь через главного тренера, его штаб и Пере Гвардиолу. Он сделал многое для меня и моей семьи.

Я видел последние матчи "Жироны", они отлично играют. Думаю, это самый лучший шаг для меня. Хочу развиваться и расти вместе с командой, стать лучшим футболистом. Буду делать все, что в моих силах, и каждый день буду учиться у тренеров и партнеров. Надеюсь, они помогут мне.

Мичел сказал, что завтра буду тренироваться с командой, хочу сделать это как можно быстрее. Я только вышел из отпуска, но хочу как можно быстрее помочь.

Я не люблю рассказывать о себе, мне нравится демонстрировать, на что я способен. Надеюсь, помогу "Жироне" всем, чем смогу", — сказал Цыганков.