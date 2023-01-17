  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков: Тренерский штаб Жироны сказал, что видит меня здесь - это самая важная вещь
В тренде

Цыганков: Тренерский штаб Жироны сказал, что видит меня здесь - это самая важная вещь

Наши за границей
(1 голосов)

Новый этап в карьере украинца

Цыганков: Тренерский штаб Жироны сказал, что видит меня здесь - это самая важная вещь

ФК Жирона

Новина українською

Украинский вингер Виктор Цыганков, который перешел в "Жирону" из "Динамо", дал свое первое интервью пресс-службе испанского клуба.

"Чувствую себя здесь счастливым вместе со своей семьей. Тренерский штаб сказал, что видит меня здесь, это самая важная вещь.

Этот год был худшим в моей жизни и в жизни украинских людей. Это катастрофа для нас, люди борются за нашу свободу. Благодарю их за то, что они делают для Украины и нашего народа. Конечно, Европа тоже помогает, им тоже благодарен.

Как я говорил раньше, я здесь через главного тренера, его штаб и Пере Гвардиолу. Он сделал многое для меня и моей семьи.

Я видел последние матчи "Жироны", они отлично играют. Думаю, это самый лучший шаг для меня. Хочу развиваться и расти вместе с командой, стать лучшим футболистом. Буду делать все, что в моих силах, и каждый день буду учиться у тренеров и партнеров. Надеюсь, они помогут мне.

Мичел сказал, что завтра буду тренироваться с командой, хочу сделать это как можно быстрее. Я только вышел из отпуска, но хочу как можно быстрее помочь.

Я не люблю рассказывать о себе, мне нравится демонстрировать, на что я способен. Надеюсь, помогу "Жироне" всем, чем смогу", — сказал Цыганков.

По теме
yellow-arrow
"Конечно, я это видел несколько иначе, но есть так, как есть", - Цыганков попрощался с Динамо
yellow-arrow
Де Дзерби: Мудрик - футболист высочайшего уровня, но еще очень чувствительный
yellow-arrow
Меликян: Если Петраков проявит гибкость и уважение к футболистам, проблем у сборной Армении у него не будет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter GironaFC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
WuTаng (Київ)
17.01.2023 в 18:10
Втік з ОПЗЖ-клітки. Красень! Наш козак! Удачі!
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.01.2023 в 18:23
Ага, сейчас много ваших козаков по всему миру прячутся от войны
Ответить
0
0
avatar
WuTаng (Київ)
17.01.2023 в 18:24
Соси бібу, чмошник ватний
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде