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Украинский хавбек Кортрейка Сыч из-за травмы пропустит 4-6 недель

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Украинец пропустит 4-6 недель

Украинский хавбек Кортрейка Сыч из-за травмы пропустит 4-6 недель

twitter.com/kvkofficieel

Новина українською

21-летний украинский хавбек бельгийского "Кортрейка" Алексей Сыч получил серьезную травму.

15 января в поединке 20-го тура чемпионата Бельгии с Гентом (1:2), он был вынужден покинуть поле на 86-й минуте из-за повреждения.

Пресс-служба "Кортрейка" сообщила, что у Сыча выявлено повреждение медиальной связки колена. На реабилитацию Алексею понадобится от 4-х до 6-ти недель.

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Напомним, что "Кортрейк" в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимает 15-е место с 18-ю очками после 20 встреч.

В текущем сезоне Сыч принял участие в 12 матчах за команду, в которых забил 1 гол.

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В статье: Кортрейк Алексей Сыч
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