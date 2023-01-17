Украинский хавбек Кортрейка Сыч из-за травмы пропустит 4-6 недель
Украинец пропустит 4-6 недель
twitter.com/kvkofficieel
21-летний украинский хавбек бельгийского "Кортрейка" Алексей Сыч получил серьезную травму.
15 января в поединке 20-го тура чемпионата Бельгии с Гентом (1:2), он был вынужден покинуть поле на 86-й минуте из-за повреждения.
Пресс-служба "Кортрейка" сообщила, что у Сыча выявлено повреждение медиальной связки колена. На реабилитацию Алексею понадобится от 4-х до 6-ти недель.
Напомним, что "Кортрейк" в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимает 15-е место с 18-ю очками после 20 встреч.
В текущем сезоне Сыч принял участие в 12 матчах за команду, в которых забил 1 гол.
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Источник:Твиттер Кортрейка
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