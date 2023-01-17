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Израильские СМИ: Рудько подпишется в Бейтаре

Наши за границей
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Голкиперу уже готовят визу

Израильские СМИ: Рудько подпишется в Бейтаре

Фото: Dawid Szafraniak

UA-Футбол
Новина українською

Израильские СМИ сообщают о том, что украинский голкипер Артур Рудько скоро станет игроком "Бейтара". Футболисты уже готовят визу для въезда и работы в стране.

Сообщается, что это будет аренда, контракт о которой будет подписан со дня на день. Рудько будет получать в "Бейтаре" 12 тысяч евро в месяц.

Артур Рудько является воспитанником киевского "Динамо". В течение карьеры играл также за "Говерлу", кипрский "Пафос" и харьковский "Металлист". Прошел структуру юношеских и молодежных сборных Украины.

"Бейтар" в чемпионате Израиля сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.

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В статье: Артур Рудько Бейтар (Иерусалим)
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Источник:
sports.walla.co.il

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