Израильские СМИ: Рудько подпишется в Бейтаре
Голкиперу уже готовят визу
Фото: Dawid Szafraniak
Израильские СМИ сообщают о том, что украинский голкипер Артур Рудько скоро станет игроком "Бейтара". Футболисты уже готовят визу для въезда и работы в стране.
Сообщается, что это будет аренда, контракт о которой будет подписан со дня на день. Рудько будет получать в "Бейтаре" 12 тысяч евро в месяц.
Артур Рудько является воспитанником киевского "Динамо". В течение карьеры играл также за "Говерлу", кипрский "Пафос" и харьковский "Металлист". Прошел структуру юношеских и молодежных сборных Украины.
"Бейтар" в чемпионате Израиля сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.
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