Малиновский выйдет в основе на матч против прямого конкурента Марселя

Сегодня, 28-го января, в рамках 20-го тура Лиги 1 состоится матч с участием соседей по позициям в турнирной таблице. "Марсель" на своем поле сыграет против "Монако"

Тренер провансальцев Игорь Тудор уже объявил стартовую одиннадцатку – в ней нашлось место для украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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Voici le ???????? ???????? ????????́???????????????? de notre coach ???????????????? ???????????????????? ????#OMASM pic.twitter.com/LFrC34oM3n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2023

Отметим, что "Марсель" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, а "Монако" – на четвертой. Команды разделены пятью очками.