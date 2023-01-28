Малиновский выйдет в основе на матч против прямого конкурента Марселя
Очень важный поединок для обеих команд
Фото: twitter.com/OM_Officiel / Автор невідомий
Сегодня, 28-го января, в рамках 20-го тура Лиги 1 состоится матч с участием соседей по позициям в турнирной таблице. "Марсель" на своем поле сыграет против "Монако"
Тренер провансальцев Игорь Тудор уже объявил стартовую одиннадцатку – в ней нашлось место для украинского полузащитника Руслана Малиновского.
???????? ????????????????????' ????⚔️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2023
Voici le ???????? ???????? ????????́???????????????? de notre coach ???????????????? ???????????????????? ????#OMASM pic.twitter.com/LFrC34oM3n
Отметим, что "Марсель" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, а "Монако" – на четвертой. Команды разделены пятью очками.
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