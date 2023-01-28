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Малиновский выйдет в основе на матч против прямого конкурента Марселя

Наши за границей
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Очень важный поединок для обеих команд

Малиновский выйдет в основе на матч против прямого конкурента Марселя

Фото: twitter.com/OM_Officiel / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28-го января, в рамках 20-го тура Лиги 1 состоится матч с участием соседей по позициям в турнирной таблице. "Марсель" на своем поле сыграет против "Монако"

Тренер провансальцев Игорь Тудор уже объявил стартовую одиннадцатку – в ней нашлось место для украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Отметим, что "Марсель" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, а "Монако" – на четвертой. Команды разделены пятью очками.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Монако
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