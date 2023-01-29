Эдуард Соболь дебютирует в чемпионате Франции. Он выйдет в основе Страсбура на Тулузу

В чемпионате Франции проходят матчи 20-го тура. В одном из них "Страсбур" на своем поле принимает "Тулузу".

Примечательно, что в основном составе "Страсбура" выйдет украинский защитник Эдуард Соболь. Во время текущего трансферного окна он перешел в эту команду из "Брюгге".

???? #RCSATFC | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le ???????????????? ???????? ????????́???????????????? du Racing face au @ToulouseFC ! ⚔️



???? Suivez le match en direct commenté ici ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 29, 2023

Отметим, что "Страсбур" находится на 16-м месте турнирной таблицы Лиги 1.