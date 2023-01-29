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Эдуард Соболь дебютирует в чемпионате Франции. Он выйдет в основе Страсбура на Тулузу

Наши за границей
(1 голосов)

Начало матча - в 16:00

Эдуард Соболь дебютирует в чемпионате Франции. Он выйдет в основе Страсбура на Тулузу

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Франции проходят матчи 20-го тура. В одном из них "Страсбур" на своем поле принимает "Тулузу".

Примечательно, что в основном составе "Страсбура" выйдет украинский защитник Эдуард Соболь. Во время текущего трансферного окна он перешел в эту команду из "Брюгге".

Отметим, что "Страсбур" находится на 16-м месте турнирной таблицы Лиги 1.

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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
29.01.2023 в 16:25
Треба глянути одним очком!
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