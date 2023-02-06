Зозуля: На последнем матче мне кричали "путин вас победит". Цепляет ли меня это? Да
Роман призывает МИД обратить внимание на ситуацию
Украинский футболист Роман Зозуля, выступающий за испанскую "Махадахонду" (третий дивизион), прокомментировал постоянные конфликты с испанскими фанатами. Как известно, так называемые "левые" группировки обвиняют Романа Зозулю в нацизме, поскольку тот с 2014 года поддерживал добровольческие украинские батальоны в войне с Россией. Недавно в его адрес снова звучали оскорбления от фанатов "Депортиво".
"Я спокойно отношусь к тому, что кому-то может нравиться или не нравится моя профессиональная деятельность. Я ведь не борщ, чтобы меня все любили) Но здесь ситуация другая.
Когда я переехал в Испанию, некоторые "левые" движения испанских клубов решили, что я «фаshист» и «наtsист», потому что поддерживаю добровольческие батальоны, защищающие Украину. А еще за фотографии на фоне портрета Степана Бандеры и фотографии с передовой, куда я ездил, чтобы навестить наших героев.
После полномасштабного вторжения и всех зверств, которые совершили россияне на нашей земле, мне казалось, что занавес упал и каждому теперь понятно, что раша - это страна-террорист. Но оказалось, что узколобых еще много.
На последнем матче оскорбительные скандирования были не только из фанатского сектора, но и от обычных болельщиков.
- путин вас победит
- мы за путина
- Зозуля - наtsист
Цепляет ли это меня? Да. Не как футболиста, а гражданина.
Жаль, что глаза этих людей так и не открылись. И они все еще уверены, что в нашей стране не война, а какая-то операция. Что люди не погибают, а все новости – это постановка и фейк. Я понимаю, что это последствия кремлевской пропаганды, которая до сих пор мощно работает и продолжает инфицировать и разъедать их мозги. И у меня нет ни желания, ни сил постоянно рефлексироваться на такие ситуации. Однако надеюсь, что на них обратит внимание МИД Украины и наше консульство.
А я продолжу играть и поддерживать свою страну и ВСУ. Спасибо всем, кто беспокоится и кто помогает – вы невероятны. Идём дальше. Работаем. Прославляем".
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