Зозуля: На последнем матче мне кричали "путин вас победит". Цепляет ли меня это? Да

Украинский футболист Роман Зозуля, выступающий за испанскую "Махадахонду" (третий дивизион), прокомментировал постоянные конфликты с испанскими фанатами. Как известно, так называемые "левые" группировки обвиняют Романа Зозулю в нацизме, поскольку тот с 2014 года поддерживал добровольческие украинские батальоны в войне с Россией. Недавно в его адрес снова звучали оскорбления от фанатов "Депортиво".

"Я спокойно отношусь к тому, что кому-то может нравиться или не нравится моя профессиональная деятельность. Я ведь не борщ, чтобы меня все любили) Но здесь ситуация другая.

Когда я переехал в Испанию, некоторые "левые" движения испанских клубов решили, что я «фаshист» и «наtsист», потому что поддерживаю добровольческие батальоны, защищающие Украину. А еще за фотографии на фоне портрета Степана Бандеры и фотографии с передовой, куда я ездил, чтобы навестить наших героев.

После полномасштабного вторжения и всех зверств, которые совершили россияне на нашей земле, мне казалось, что занавес упал и каждому теперь понятно, что раша - это страна-террорист. Но оказалось, что узколобых еще много.

На последнем матче оскорбительные скандирования были не только из фанатского сектора, но и от обычных болельщиков.

- путин вас победит

- мы за путина

- Зозуля - наtsист

Цепляет ли это меня? Да. Не как футболиста, а гражданина.

Жаль, что глаза этих людей так и не открылись. И они все еще уверены, что в нашей стране не война, а какая-то операция. Что люди не погибают, а все новости – это постановка и фейк. Я понимаю, что это последствия кремлевской пропаганды, которая до сих пор мощно работает и продолжает инфицировать и разъедать их мозги. И у меня нет ни желания, ни сил постоянно рефлексироваться на такие ситуации. Однако надеюсь, что на них обратит внимание МИД Украины и наше консульство.

А я продолжу играть и поддерживать свою страну и ВСУ. Спасибо всем, кто беспокоится и кто помогает – вы невероятны. Идём дальше. Работаем. Прославляем".