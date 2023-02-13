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Комментатор, который назвал Малиновского россиянином, задонатил 100 долларов в поддержку Украины

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Кажется, инцидент исчерпан

Комментатор, который назвал Малиновского россиянином, задонатил 100 долларов в поддержку Украины

фото из свободных источников

Новина українською

В недавнем матче французской Лиги-1 между "Марселем" и "Клермоном" американский комментатор Фил Шоэн назвал украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского россиянином,

Сначала комментатор извинился, а позже задонатил средства в поддержку Украины.

Сделать это его призвал сам Малиновский, отвечая на извинения Шоэна в Твиттере.

Комментатор опубликовал подтверждение в виде скриншота – он отправил 100 долларов.

Руслан поблагодарил Шоэна за такое решение.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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