Комментатор, который назвал Малиновского россиянином, задонатил 100 долларов в поддержку Украины

В недавнем матче французской Лиги-1 между "Марселем" и "Клермоном" американский комментатор Фил Шоэн назвал украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского россиянином,

Сначала комментатор извинился , а позже задонатил средства в поддержку Украины.

Сделать это его призвал сам Малиновский, отвечая на извинения Шоэна в Твиттере.

Комментатор опубликовал подтверждение в виде скриншота – он отправил 100 долларов.

Руслан поблагодарил Шоэна за такое решение.

May people be helped and blessed... pic.twitter.com/FUz6UWZMio