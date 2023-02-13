Комментатор, который назвал Малиновского россиянином, задонатил 100 долларов в поддержку Украины
Кажется, инцидент исчерпан
фото из свободных источников
В недавнем матче французской Лиги-1 между "Марселем" и "Клермоном" американский комментатор Фил Шоэн назвал украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского россиянином,
Сделать это его призвал сам Малиновский, отвечая на извинения Шоэна в Твиттере.
Комментатор опубликовал подтверждение в виде скриншота – он отправил 100 долларов.
Руслан поблагодарил Шоэна за такое решение.
May people be helped and blessed... pic.twitter.com/FUz6UWZMio— Phil Schoen (@PhilSchoen) February 13, 2023
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