Лунин стал худшим игроком стартового состава Реала в матче с Эльче

В среду, 15 февраля, мадридский "Реал" одержал разгромную победу над "Эльче" (4:0) в поединке 21-го тура Ла Лиги.

В данной игре участие принял украинец Андрей Лунин. Голкипер "сливочных" получил оценку 6.6 и 6.9 от WhoScored и SofaScore соответственно. Это самый низкий результат среди игроков, которые вышли на поле в стартовом составе "Реала".

За 90 минут украинский футболист сделал 34 касания мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%). К слову, Лунин впервые с октября прошлого года отыграл на ноль. Тогда соперником также был "Эльче" (3:0).