Лунин стал худшим игроком стартового состава Реала в матче с Эльче
Несмотря на сухой поединок
Фото: Helios de la Rubia
В среду, 15 февраля, мадридский "Реал" одержал разгромную победу над "Эльче" (4:0) в поединке 21-го тура Ла Лиги.
В данной игре участие принял украинец Андрей Лунин. Голкипер "сливочных" получил оценку 6.6 и 6.9 от WhoScored и SofaScore соответственно. Это самый низкий результат среди игроков, которые вышли на поле в стартовом составе "Реала".
За 90 минут украинский футболист сделал 34 касания мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%). К слову, Лунин впервые с октября прошлого года отыграл на ноль. Тогда соперником также был "Эльче" (3:0).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:SofaScore
Популярное сейчас
- Ночная ракетная атака России: Враг сменил тактику, есть попадание в четырех областях
- Валентинки от бывших для Зины и Яремчука, смазанный дебют Мудрика и взятки судьям от Барсы. Главные новости за 15 февраля
- АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:3. Смена лидера
- Лучший украинец в истории MLS: рос с Шевченко, является легендой чемпионата и дружил с Бекхэмом
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн