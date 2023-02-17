Дебют снова откладывается. Забарный пропустит ближайший матч Борнмута из-за травмы
18 февраля Борнмут сыграет с Вулверхэмптоном
Фото: AFC Bournemouth
Украинский новичок "Борнмута" Илья Забарный пропустит матч 24-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который пройдет 18 февраля.
Как сообщил главный тренер команды Гари О’Нил украинец не успеет восстановиться от травмы к данному матчу.
"Ситуация не изменилась. Илья Забарный и Ллойд Келли еще не восстановились", - сказал О’Нил.
Напомним, что 20-летний украинец еще не дебютировал за английскую команду. Встречу прошлого тура против "Ньюкасла" он также пропустил из-за травмы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Борнмут
Популярное сейчас
- Наибольшая концентрация для этой точки за все время. Известно, сколько россиян сосредоточено возле Сумщины
- Андрей Шевченко анонсировал своё возвращение к тренерской деятельности
- Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК
- СМИ раскрыли зарплату Малиновского в Марселе
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:34 Украинские Забарный пропустит следующий матч Борнмута из-за повреждения. Защитник травмировался еще в Динамо
- 09:36 Lifestyle Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- 16:04 Украинские Забарный не попал в заявку Борнмута на матч против команды Де Дзерби
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Думитреску (Новомосковск)
17.02.2023 в 18:26
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн