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Дебют снова откладывается. Забарный пропустит ближайший матч Борнмута из-за травмы

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

18 февраля Борнмут сыграет с Вулверхэмптоном

Дебют снова откладывается. Забарный пропустит ближайший матч Борнмута из-за травмы

Фото: AFC Bournemouth

Новина українською

Украинский новичок "Борнмута" Илья Забарный пропустит матч 24-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который пройдет 18 февраля.

Как сообщил главный тренер команды Гари О’Нил украинец не успеет восстановиться от травмы к данному матчу.

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"Ситуация не изменилась. Илья Забарный и Ллойд Келли еще не восстановились", - сказал О’Нил.

Напомним, что 20-летний украинец еще не дебютировал за английскую команду. Встречу прошлого тура против "Ньюкасла" он также пропустил из-за травмы.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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Источник:
ФК Борнмут

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Комментарии (1)
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Думитреску (Новомосковск)
17.02.2023 в 18:26
Пропустить через ТАРВУ????? АДМІНИ, ЩО ВИ КУРИТЕ?
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