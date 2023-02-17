Дебют снова откладывается. Забарный пропустит ближайший матч Борнмута из-за травмы

Украинский новичок "Борнмута" Илья Забарный пропустит матч 24-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который пройдет 18 февраля.

Как сообщил главный тренер команды Гари О’Нил украинец не успеет восстановиться от травмы к данному матчу.

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"Ситуация не изменилась. Илья Забарный и Ллойд Келли еще не восстановились", - сказал О’Нил.

Напомним, что 20-летний украинец еще не дебютировал за английскую команду. Встречу прошлого тура против "Ньюкасла" он также пропустил из-за травмы.