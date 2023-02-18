Максим Кучерявый дебютировал за Фалкирк в третьем по статусу дивизионе Шотландии
Молодой украинец вышел на замену
perthstjohnstonefc.co.uk
Во время последнего трансферного окна украинец Максим Кучерявый перешел в аренду из "Сент-Джонстона" в команду из третьего шотландского дивизиона "Фалкирка". Сегодня, 18-го февраля, молодой украинец дебютировал за новый клуб.
Кучерявый вышел на замену в матче 25-го тура против "Аллоа Атлетик". В общей сложности Кучерявый отыграл 40 минут чистого игрового времени.
Его команда в итоге выиграла 1:0.
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