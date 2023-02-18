Максим Кучерявый дебютировал за Фалкирк в третьем по статусу дивизионе Шотландии

Во время последнего трансферного окна украинец Максим Кучерявый перешел в аренду из "Сент-Джонстона" в команду из третьего шотландского дивизиона "Фалкирка". Сегодня, 18-го февраля, молодой украинец дебютировал за новый клуб.

Кучерявый вышел на замену в матче 25-го тура против "Аллоа Атлетик". В общей сложности Кучерявый отыграл 40 минут чистого игрового времени.

Его команда в итоге выиграла 1:0.