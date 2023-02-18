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Максим Кучерявый дебютировал за Фалкирк в третьем по статусу дивизионе Шотландии

Наши за границей
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Молодой украинец вышел на замену

Максим Кучерявый дебютировал за Фалкирк в третьем по статусу дивизионе Шотландии

perthstjohnstonefc.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

Во время последнего трансферного окна украинец Максим Кучерявый перешел в аренду из "Сент-Джонстона" в команду из третьего шотландского дивизиона "Фалкирка". Сегодня, 18-го февраля, молодой украинец дебютировал за новый клуб.

Кучерявый вышел на замену в матче 25-го тура против "Аллоа Атлетик". В общей сложности Кучерявый отыграл 40 минут чистого игрового времени.

Его команда в итоге выиграла 1:0.

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В статье: Максим Кучерявый
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