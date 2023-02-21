Воспитанник Мариуполя перебрался в чемпионат Южной Кореи

27-летний украинский защитник Антон Кривоцюк, который в последнее время выступал в польской "Висле" из Плоцка, перебрался в южнокорейский клуб "Тэджон Хана Ситизен".

О переходе официально сообщил сайт корейского клуба.

"Тэджон" по итогам прошедшего сезона вернулся в элитный корейский дивизион и теперь усиливается перед сезоном грядущим.

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По сообщениям польских СМИ, польский клуб выручил за игрока 600 тысяч евро.

Напомним, что Кривоцюк перешел в "Вислу" в 2021 году, его контракт завершался летом этого года. Всего за игрок сыграл 28 матчей - забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Кривоцюк – украинец по национальности, однако еще в 2014 году принял азербайджанское гражданство и на данный момент сыграл за национальную сборную Азербайджана 27 матчей. В Украине он выступал на юношеском уровне за киевскую "Зирку" и "Мариуполь".