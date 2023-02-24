Забарный не сыграет в матче против Манчестер Сити

Украинский защитник английского " Борнмута " Илья Забарный не сыграет в ближайшем матче команды – поединке 25-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" 25 февраля.

Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что украинец перешел в "Борнмут" с травмой, при этом СМИ писали о том, что Илья не сыграет за команду до апреля.

20-летний украинец в текущем сезоне пока не играл за "Борнмут".