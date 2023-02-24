Забарный не сыграет в матче против Манчестер Сити
Защитник продолжает залечивать травму
twitter.com/afcbournemouth
Украинский защитник английского "
Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.
Напомним, что украинец перешел в "Борнмут" с травмой, при этом СМИ писали о том, что Илья не сыграет за команду до апреля.
20-летний украинец в текущем сезоне пока не играл за "Борнмут".
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Источник:Twitter Борнмута
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