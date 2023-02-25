Тренер Борнмута сообщил, что возвращение Забарного может затянуться до четырех недель
Вскоре сборная Украины сыграет против Англии
Фото: AFC Bournemouth
Главный тренер "Борнмута" Гарри О'Нил рассказал, когда сможет сыграть новичок клуба Илья Забарный:
“Я не знаю точных терминов, но я думаю, что это будет где-то между двумя и четырьмя неделями. Он не сыграет на этой неделе с “Манчестер Сити”, и вряд ли он примет участие в матче с “Арсеналом” (4 марта – прим.), но после этого я надеюсь, что он будет в форме и доступен.
Но все же вы понимаете, при травмах есть вещи, с которыми следует быть внимательными. Надеюсь, все пройдет очень гладко, и он скорее вернется в общую группу.
Я знаю, что он пытается и действительно хочет дебютировать. Когда он наберет форму, мы можем привлечь его”, - заявил О'Нил.
Забарный присоединился к "Борнмуту" 31 января этого года, однако до сих пор еще не сыграл ни одного матча за новую команду. Украинец уже провел несколько тренировок с “вишнями”. Как сообщалось ранее, защитник приехал с травмой еще из "Динамо".
26 марта сборная Украины сыграет первый матч отбора на Евро-2024 против Англии в Лондоне. Также на 23 марта у "сине-желтых" запланирована товарищеская встреча, вероятно, с "Брентфордом". У "Борнмута" к международной паузе запланированы еще четыре матча: против "Манчестер Сити" 25 февраля, "Арсенала" 4 марта, "Ливерпуля" 11 марта и "Астон Виллы" 18 марта.
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