Тренер Борнмута сообщил, что возвращение Забарного может затянуться до четырех недель

Главный тренер "Борнмута" Гарри О'Нил рассказал, когда сможет сыграть новичок клуба Илья Забарный:

“Я не знаю точных терминов, но я думаю, что это будет где-то между двумя и четырьмя неделями. Он не сыграет на этой неделе с “Манчестер Сити”, и вряд ли он примет участие в матче с “Арсеналом” (4 марта – прим.), но после этого я надеюсь, что он будет в форме и доступен.

Но все же вы понимаете, при травмах есть вещи, с которыми следует быть внимательными. Надеюсь, все пройдет очень гладко, и он скорее вернется в общую группу.

Я знаю, что он пытается и действительно хочет дебютировать. Когда он наберет форму, мы можем привлечь его”, - заявил О'Нил.