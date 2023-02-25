Экс-тренер Челси: Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко
Грант работал вместе с обладателем Золотого мяча-2004.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Челси" Авраам Грант прокомментировал игру Михаила Мудрика и сравнил его с другим украинским футболистом Андреем Шевченко:
“Не хочу много говорить о нем (Михаиле – прим.) в “Челси”, но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Надеюсь, у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявлять свой талант лучше.
Андрей Шевченко – большой талант. Я не могу сравнивать его с Мудриком. Шевченко в лучшей форме был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире. Умный, качественный. Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко. Но не нужно их сравнивать. Каждый должен выжимать максимум своих качеств, из своего таланта.
Мудрик и Хвича Кварацхелия – талантливые игроки. Но я не люблю сравнивать футболистов. Я бы хотел, чтобы они развивали свои лучшие качества. Это то, что я сейчас делаю в Африке как тренер сборной Замбии. Там у игроков есть талант, страсть, и мы стараемся вытеснить как можно больше их таланта”, - сказал Грант.
Отметим, что Грант тренировал “Челси” во время последнего сезона Шевченко в составе “аристократов”. Украинец провел под руководством израильского наставника 23 матча, отличившись семью голами и одним ассистом.
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