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Экс-тренер Челси: Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко

Наши за границей
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Грант работал вместе с обладателем Золотого мяча-2004.

Экс-тренер Челси: Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Челси" Авраам Грант прокомментировал игру Михаила Мудрика и сравнил его с другим украинским футболистом Андреем Шевченко:

“Не хочу много говорить о нем (Михаиле – прим.) в “Челси”, но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Надеюсь, у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявлять свой талант лучше.

Андрей Шевченко – большой талант. Я не могу сравнивать его с Мудриком. Шевченко в лучшей форме был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире. Умный, качественный. Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко. Но не нужно их сравнивать. Каждый должен выжимать максимум своих качеств, из своего таланта.

Мудрик и Хвича Кварацхелия – талантливые игроки. Но я не люблю сравнивать футболистов. Я бы хотел, чтобы они развивали свои лучшие качества. Это то, что я сейчас делаю в Африке как тренер сборной Замбии. Там у игроков есть талант, страсть, и мы стараемся вытеснить как можно больше их таланта”, - сказал Грант.

Отметим, что Грант тренировал “Челси” во время последнего сезона Шевченко в составе “аристократов”. Украинец провел под руководством израильского наставника 23 матча, отличившись семью голами и одним ассистом.

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В статье: Андрей Шевченко Авраам Грант Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Setanta Sports

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