Кривцов забил первый гол за Интер в дебютном матче и стал лучшим игроком встречи
Команда украинца уверенно преодолела соперника
Інтер Маямі у Twitter
В ночь с 25 на 26 февраля по европейскому времени в американской МЛС состоялся первый тур нового сезона розыгрыша регулярного чемпионата. "Интер" Майами в этом раунде противостоял команде "Клуб де фут Монреаль".
В стартовом составе клуба из Флориды появился и украинский центральный защитник Сергей Кривцов. Уже на 41-й минуте он записал в свой актив дебютный гол за океаном. Украинец завершил комбинацию своей команды после подачи с углового.
Serhiy Kryvtsov scores in his first MLS game to put #InterMiamiCF on top! pic.twitter.com/bXDOaCGYLd— Major League Soccer (@MLS) February 26, 2023
Это был первый гол в матче. "Интер" забил второй на 76-й минуте и одержал победу 2:0. Сейчас команда находится на одной из лидерских позиций Восточной Конференции.
Кривцов провел на поле весь поединок и признан игроком матча. Это была его первая официальная встреча с 19 ноября прошлого года.
Your very first @Heineken_US Star of the Match goes to Sergii Kryvtsov???? pic.twitter.com/p1gCnNXyS5— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023
Отметим, что украинец перешел из "Шахтера" в "Интер" 31 января на правах свободного агента.
Популярное сейчас
- Еще более 600 отправлено к Кобзону. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Зинченко стал капитаном, травма Ярмоленко, дерби Мадрида. Главные новости за 25 февраля
- Серия А. Наполи не сбавляет оборотов, Сассуоло побеждает Лечче
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО