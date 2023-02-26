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Кривцов забил первый гол за Интер в дебютном матче и стал лучшим игроком встречи

Наши за границей
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(3 голосов)

Команда украинца уверенно преодолела соперника

Кривцов забил первый гол за Интер в дебютном матче и стал лучшим игроком встречи

Інтер Маямі у Twitter

Новина українською

В ночь с 25 на 26 февраля по европейскому времени в американской МЛС состоялся первый тур нового сезона розыгрыша регулярного чемпионата. "Интер" Майами в этом раунде противостоял команде "Клуб де фут Монреаль".

В стартовом составе клуба из Флориды появился и украинский центральный защитник Сергей Кривцов. Уже на 41-й минуте он записал в свой актив дебютный гол за океаном. Украинец завершил комбинацию своей команды после подачи с углового.

Это был первый гол в матче. "Интер" забил второй на 76-й минуте и одержал победу 2:0. Сейчас команда находится на одной из лидерских позиций Восточной Конференции.

Кривцов провел на поле весь поединок и признан игроком матча. Это была его первая официальная встреча с 19 ноября прошлого года.

Отметим, что украинец перешел из "Шахтера" в "Интер" 31 января на правах свободного агента.

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В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
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Комментарии (3)
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Romanik2806 (Киев)
26.02.2023 в 10:11
Пузом затовкав, оце то гол)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2023 в 09:24
вообще-то звездой матча является хайнекен, что указано на футболке)))
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scorpius (Ck)
26.02.2023 в 08:51
Молоток!
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