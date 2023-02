Кривцов забил первый гол за Интер в дебютном матче и стал лучшим игроком встречи

В ночь с 25 на 26 февраля по европейскому времени в американской МЛС состоялся первый тур нового сезона розыгрыша регулярного чемпионата. "Интер" Майами в этом раунде противостоял команде "Клуб де фут Монреаль".

В стартовом составе клуба из Флориды появился и украинский центральный защитник Сергей Кривцов. Уже на 41-й минуте он записал в свой актив дебютный гол за океаном. Украинец завершил комбинацию своей команды после подачи с углового.

Serhiy Kryvtsov scores in his first MLS game to put #InterMiamiCF on top! pic.twitter.com/bXDOaCGYLd

Это был первый гол в матче. "Интер" забил второй на 76-й минуте и одержал победу 2:0. Сейчас команда находится на одной из лидерских позиций Восточной Конференции.

Кривцов провел на поле весь поединок и признан игроком матча. Это была его первая официальная встреча с 19 ноября прошлого года.

Your very first @Heineken_US Star of the Match goes to Sergii Kryvtsov???? pic.twitter.com/p1gCnNXyS5