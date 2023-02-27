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Забарный: Мир должен знать, что происходит в Украине

Наши за границей
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Защитник поблагодарил АПЛ за акцию солидарности

Забарный: Мир должен знать, что происходит в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный прокомментировал поддержку Украины со стороны Английской Премьер-лиги в годовщину полномасштабного вторжения России.

"Горжусь тем, что я украинец. Играть в АПЛ всегда было моей мечтой, и для меня гордость представлять Украину в этом чемпионате. Жесты поддержки от АПЛ очень важны для нас всех, для всего украинского народа. Каждый день в Украине умирают люди, и мир должен знать, что происходит в моей стране.

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Последний год был невероятно тяжелым для всех, кто живет в Украине. Мы с "Динамо" путешествовали по миру и играли благотворительные матчи за мир. Так мы показывали, что нам не нужна война, нам нужна поддержка. В прошлом году я много путешествовал, чтобы все знали о войне. Мы ездили в другие страны и неважно, против какой команды мы играли – люди нас поддерживали и уважали. Это было приятно видеть. Это любовь не ко мне, а к людям, защищающим Украину.

В Украине на стадионах мы играли без болельщиков. Во время тревоги мы все спускались в убежище и находились там до тех пор, пока угроза не исчезала. Затем продолжали играть. Когда происходит воздушная атака, вы не знаете, куда попадет ракета. Это очень опасно. Страшно, когда ты слушаешь и слышишь бомбу. Ты боишься не за свою жизнь, а за жизнь своей семьи. После начала войны вы просто становитесь другим человеком, и вам нужно быть сильным.

Что удивительно, это то, как люди пытаются помогать друг другу. Вы можете даже не знать этого человека, но он приходит к вам и помогает. Это фантастически", – приводит слова Забарного официальный сайт "Борнмута".

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В статье: Борнмут война с россией Илья Забарный
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Источник:
afcb.co.uk

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