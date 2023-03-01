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Кишварда Мельника, Одинцова и Гея вылетела из Кубка Венгрии от низшего по классу соперника

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцы участвовали в игре

Кишварда Мельника, Одинцова и Гея вылетела из Кубка Венгрии от низшего по классу соперника

Фото: kisvardafc.hu

UA-Футбол
Новина українською

В Кубке Венгрии состоялся матч четвертьфинала между представителем элитного дивизиона "Кишвардой" и командой, представляющей вторую венгерскую лигу "Будафок".

Примечательно, что за "Кишварду" играют украинцы Богдан Мельник, Виктор Гей, Артем Одинцов, Михаил Готра и Ярослав Гелеш.

В итоге все закончилось поражением "Кишварды" 0:2. В этом матче приняли участие украинцы Мельник (основной состав – 90 минут) и Гей (основной состав – первый тайм). Одинцов провел матч в резерве. Готра и Гелеш – не в заявке.

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В статье: Кишварда (Венгрия) Богдан Мельник
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