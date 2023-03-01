Зинченко отдал голевой пас в матче с Эвертоном
Пока что Зинченко обыгрывает Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко отметился очередным голевым действием за свою команду.
Зинченко вышел в стартовом составе своей команды на перенесенный матч 7-го тура против "Эвертона" и отдал голевой пас на Букайо Сака на 40-й минуте матча.
Это был первый гол в матче, а в самой концовке первого тайма Мартинелли удвоил преимущество "канониров" - 2:0 к перерыву.
Напомним, что UA-Футбол ведет т
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George_D (Харьков)
01.03.2023 в 22:53
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