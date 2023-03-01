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Зинченко отдал голевой пас в матче с Эвертоном

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Пока что Зинченко обыгрывает Миколенко

Зинченко отдал голевой пас в матче с Эвертоном

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко отметился очередным голевым действием за свою команду.

Зинченко вышел в стартовом составе своей команды на перенесенный матч 7-го тура против "Эвертона" и отдал голевой пас на Букайо Сака на 40-й минуте матча.

Это был первый гол в матче, а в самой концовке первого тайма Мартинелли удвоил преимущество "канониров" - 2:0 к перерыву.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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George_D (Харьков)
01.03.2023 в 22:53
До перерви це був не єдиний гол у матчі. Гарно, що віддав Зінченко, погано що гол знов з фланга Миколенка.
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