Зинченко отдал голевой пас в матче с Эвертоном

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко отметился очередным голевым действием за свою команду.

Зинченко вышел в стартовом составе своей команды на перенесенный матч 7-го тура против "Эвертона" и отдал голевой пас на Букайо Сака на 40-й минуте матча.

Это был первый гол в матче, а в самой концовке первого тайма Мартинелли удвоил преимущество "канониров" - 2:0 к перерыву.