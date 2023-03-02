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Грузинская Дила оформила трансфер голкипера Колоса

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Евгений Кучеренко покинул Колос

Грузинская Дила оформила трансфер голкипера Колоса

фото из свободных источников

Новина українською

23-летний украинский голкипер Евгений Кучеренко покинул "Колос" и перешел в чемпионат Грузии.

Футболист подписал контракт с клубом "Дила". При этом, в "Колосе" заявили о полноценном трансфере.

Прошлый сезон Кучеренко провел в аренде в казахстанском "Аксу" под руководством украинского наставника Руслана Костышина.

Кучеренко выступал за "Колос" с февраля 2020 года. За клуб из Ковалевки он провел всего один матч.

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В статье: Колос (Ковалевка) Дила (Гори) Евгений Кучеренко
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Источник:
Колос

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