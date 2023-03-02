Грузинская Дила оформила трансфер голкипера Колоса

23-летний украинский голкипер Евгений Кучеренко покинул " Колос " и перешел в чемпионат Грузии.

Футболист подписал контракт с клубом "Дила". При этом, в "Колосе" заявили о полноценном трансфере.

Прошлый сезон Кучеренко провел в аренде в казахстанском "Аксу" под руководством украинского наставника Руслана Костышина.

Кучеренко выступал за "Колос" с февраля 2020 года. За клуб из Ковалевки он провел всего один матч.