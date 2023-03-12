Коноплянка пропустит матч чемпионата Польши против Варты Познань
Совсем скоро поединки сборной Украины
Фото: cracovia.pl
В рамках 24-го тура польского чемпионата "Варта Познань" встретится с "Краковией". Украинский игрок Евгений Коноплянка не вошел в заявку на этот матч.
В предыдущем поединке "Краковии" Коноплянка вышел в стартовом составе и провел на поле 79 минут. В общей сложности он в этом сезоне принял участие в 18 матчах, отличившись тремя голами и двумя ассистами в Экстраклясе и Кубке Польши.
Перед этим туром "Варта" и "Краковия" имеют одинаковое количество очков и идут бок о бок в турнирной таблице. "Бело-красные" занимают шестое место в чемпионате, клуб из Познаня идет седьмым.
Команды начнут встречу в 13:30.
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