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Коноплянка пропустит матч чемпионата Польши против Варты Познань

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Совсем скоро поединки сборной Украины

Коноплянка пропустит матч чемпионата Польши против Варты Познань

Фото: cracovia.pl

Новина українською

В рамках 24-го тура польского чемпионата "Варта Познань" встретится с "Краковией". Украинский игрок Евгений Коноплянка не вошел в заявку на этот матч.

В предыдущем поединке "Краковии" Коноплянка вышел в стартовом составе и провел на поле 79 минут. В общей сложности он в этом сезоне принял участие в 18 матчах, отличившись тремя голами и двумя ассистами в Экстраклясе и Кубке Польши.

Перед этим туром "Варта" и "Краковия" имеют одинаковое количество очков и идут бок о бок в турнирной таблице. "Бело-красные" занимают шестое место в чемпионате, клуб из Познаня идет седьмым.

Команды начнут встречу в 13:30.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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