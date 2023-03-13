  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Палкин - о выезде Мудрика в Англию во время войны: Шахтер заплатит много налогов, а игрок будет продвигать нашу страну на мировой арене
В тренде

Палкин - о выезде Мудрика в Англию во время войны: Шахтер заплатит много налогов, а игрок будет продвигать нашу страну на мировой арене

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Почему Мудрик не вернулся с Шахтером со сборов в Украину, а оказался в Челси, гендиректор Шахтера формально пояснить не смог

Палкин - о выезде Мудрика в Англию во время войны: Шахтер заплатит много налогов, а игрок будет продвигать нашу страну на мировой арене

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как проводился трансфер Михаила Мудрика в "Челси" в условиях военного времени, а также пообещал объявить сумму налогов, уплаченных с данного переход.

- Как Мудрик смог покинуть клуб, если выехать зимой из страны ему разрешили в составе делегации "Шахтера", на который в министерстве спорта и положили ответственность за возвращение Михаила в Украину? А он из Турции улетел прямо в Лондон. Как с этим быть?

- Если смотреть на закон, то мобилизации не подлежат люди, младше 27 лет, если ты не служил в армии или у тебя не было военной кафедры. Но при этом страну никто [из них] покинуть не может. Такая коллизия - с одной стороны тебя воевать не берут, а с другой ты страну покидать не можешь. Нужно это менять. Если вы в курсе, сейчас в Верховной Раде лежит законопроект, который решит эту коллизию, особенно касающуюся спортсменов.

Ведь что сделал для страны переход Мудрика? Во-первых, скоро мы объявим, сколько мы налогов заплатим с этого трансфера. Это будет очень большая сумма.

Во-вторых, с точки зрения продвижения нашей страны на мировой арене он сделает в сотни раз больше, чем, если бы он сидел безвыездно в Украине. Поэтому, мне кажется, должны быть сделаны исключения для таких случаев.

- Но ведь сейчас таких исключений нет. Странно получается, в чем тогда ответственность клуба, если игрок не вернулся в страну?

- Ответственность в том, что мы заплатим много налогов, а футболист будет продвигать нашу страну на мировой арене.

По теме
yellow-arrow
Динамо играет не как гранд, Шахтер скандалит, риски для Миколенко. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Преследуют травмы. Тренер Краковии объяснил отсутствие Коноплянки в матче чемпионата
yellow-arrow
Палкин - про Мудрика: В Челси знают, какой бриллиант у них в руках
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) война с россией Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде