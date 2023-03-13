Палкин - о выезде Мудрика в Англию во время войны: Шахтер заплатит много налогов, а игрок будет продвигать нашу страну на мировой арене
Почему Мудрик не вернулся с Шахтером со сборов в Украину, а оказался в Челси, гендиректор Шахтера формально пояснить не смог
Фото: ФК Шахтер Донецк
Гендиректор "
- Как Мудрик смог покинуть клуб, если выехать зимой из страны ему разрешили в составе делегации "Шахтера", на который в министерстве спорта и положили ответственность за возвращение Михаила в Украину? А он из Турции улетел прямо в Лондон. Как с этим быть?
- Если смотреть на закон, то мобилизации не подлежат люди, младше 27 лет, если ты не служил в армии или у тебя не было военной кафедры. Но при этом страну никто [из них] покинуть не может. Такая коллизия - с одной стороны тебя воевать не берут, а с другой ты страну покидать не можешь. Нужно это менять. Если вы в курсе, сейчас в Верховной Раде лежит законопроект, который решит эту коллизию, особенно касающуюся спортсменов.
Ведь что сделал для страны переход Мудрика? Во-первых, скоро мы объявим, сколько мы налогов заплатим с этого трансфера. Это будет очень большая сумма.
Во-вторых, с точки зрения продвижения нашей страны на мировой арене он сделает в сотни раз больше, чем, если бы он сидел безвыездно в Украине. Поэтому, мне кажется, должны быть сделаны исключения для таких случаев.
- Но ведь сейчас таких исключений нет. Странно получается, в чем тогда ответственность клуба, если игрок не вернулся в страну?
- Ответственность в том, что мы заплатим много налогов, а футболист будет продвигать нашу страну на мировой арене.
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