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"Каждый день думаю о своей стране" - Мудрик показал патриотические шнурки на бутсах. ФОТО

Наши за границей
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Украинец в Лондоне не забывает о родине

"Каждый день думаю о своей стране" - Мудрик показал патриотические шнурки на бутсах. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик показал, свою экипировку, которая ежедневно напоминает игроку о ситуации в Украине.

В Instagram хавбек выложил фото бутс с сине-желтой шнуровкой.

"Каждый день, когда я надеваю свои бутсы, я думаю о своей стране", — написал Мудрик.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" этой зимой за 70 млн евро. По данным СМИ, украинец будет зарабатывать в лондонском клубе от 100 до 150 тысяч фунтов в неделю.

"Каждый день думаю о своей стране" - Мудрик показал патриотические шнурки на бутсах. ФОТО - изображение 1
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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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