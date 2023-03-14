"Каждый день думаю о своей стране" - Мудрик показал патриотические шнурки на бутсах. ФОТО

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик показал, свою экипировку, которая ежедневно напоминает игроку о ситуации в Украине.

В Instagram хавбек выложил фото бутс с сине-желтой шнуровкой.

"Каждый день, когда я надеваю свои бутсы, я думаю о своей стране", — написал Мудрик.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" этой зимой за 70 млн евро. По данным СМИ, украинец будет зарабатывать в лондонском клубе от 100 до 150 тысяч фунтов в неделю.