"Каждый день думаю о своей стране" - Мудрик показал патриотические шнурки на бутсах. ФОТО
Украинец в Лондоне не забывает о родине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "
В Instagram хавбек выложил фото бутс с сине-желтой шнуровкой.
"Каждый день, когда я надеваю свои бутсы, я думаю о своей стране", — написал Мудрик.
Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" этой зимой за 70 млн евро. По данным СМИ, украинец будет зарабатывать в лондонском клубе от 100 до 150 тысяч фунтов в неделю.
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