Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ

Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ. Изменения коснулись и украинских легионеров. Среди них вингер "Челси" Михаил Мудрик, игрок "Арсенала" Александр Зинченко, защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и футболист "Борнмута" Илья Забарный.

Стоимость Мудрик выросла просто фантастически - 40 до 60 миллионов евро. Более того, теперь он является самым дорогим украинцем по версии портала. Солидно прибавил в цене Зинченко - его трансферная стоимость выросла на 8 млн евро и составляет теперь 40 млн.

На 3 миллиона подорожал Забарный - 18 миллиона евро вместо прежних 15. В то же время цена на Миколенко осталась неизменной - 22 млн евро.

Мудрик отметился 1 голевой передачей в 7 матчах. Зинченко провел 25 поединков, в которых забил 1 гол и выполнил 2 ассиста. Миколенко принял участие в 27 матчах без результативных действий. Забарный перешел в "Борнмут" из "Динамо" в конце января за 22,7 млн евро. Он еще не успел дебютировать в АПЛ из-за травмы.