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Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ

Наши за границей
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Портал обновил стоимость игроков, выступающих в Англии

Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ. Изменения коснулись и украинских легионеров. Среди них вингер "Челси" Михаил Мудрик, игрок "Арсенала" Александр Зинченко, защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и футболист "Борнмута" Илья Забарный.

Стоимость Мудрик выросла просто фантастически - 40 до 60 миллионов евро. Более того, теперь он является самым дорогим украинцем по версии портала. Солидно прибавил в цене Зинченко - его трансферная стоимость выросла на 8 млн евро и составляет теперь 40 млн.

На 3 миллиона подорожал Забарный - 18 миллиона евро вместо прежних 15. В то же время цена на Миколенко осталась неизменной - 22 млн евро.

Мудрик отметился 1 голевой передачей в 7 матчах. Зинченко провел 25 поединков, в которых забил 1 гол и выполнил 2 ассиста. Миколенко принял участие в 27 матчах без результативных действий. Забарный перешел в "Борнмут" из "Динамо" в конце января за 22,7 млн евро. Он еще не успел дебютировать в АПЛ из-за травмы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
16.03.2023 в 16:20
Хотілось би зрозуміти систему такого ціноутворення. Забраний перейшов у Борнмут і одразу подорожчав на 3 млн, не зігравши жодної гри, поки Миколенко грає у кожному матчі і ціна залишилась такою ж. Про Мудрика також незрозуміло, він ще нічого не показав, але вже коштує на 20 млн дорожче. Адекватним, відносно гри і результатів, зростання ціни, виглядає тільки для Зінченко. З приводу Мудрика і Забаного, видається, що трансфермаркет автоматично підкорегував їх ціну, виключно спираючись на ціну трансферу, тобто, якщо б Челсі заплатив не 100 , а скажімо 200 мільйонів, то і трансфермаркет підтягнув свою оцінку вартості десь мільйонів до 80-90.
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