Забарный пропустит ближайший матч Борнмута, но будет готов после игр сборных

Защитник "Борнмута" Илья Забарный пропустит ближайший матч команды с "Астон Виллой" в субботу, так как еще не успевает восстановиться после травмы.

Впрочем, как заявил главный тренер вишенок Хари О’Нил , Забарный будет готов к следующему туру, который состоится уже после паузы на игры сборных.

Напомним, что Забарный еще не дебютировал за "Борнмут" после своего трансфера в январе.