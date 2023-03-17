Забарный пропустит ближайший матч Борнмута, но будет готов после игр сборных
Участие защитника в матче сборной Украины против Англии остается под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Илья Забарный пропустит ближайший матч команды с "Астон Виллой" в субботу, так как еще не успевает восстановиться после травмы.
Впрочем, как заявил главный тренер вишенок Хари О’Нил , Забарный будет готов к следующему туру, который состоится уже после паузы на игры сборных.
Напомним, что Забарный еще не дебютировал за "Борнмут" после своего трансфера в январе.
Илья вызван в
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Источник:ФК Борнмут
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