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Уже становится традицией. Зинченко эмоционально отметил победу Арсенала с фанатами

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец продолжает влюблять в себя фанов

Уже становится традицией. Зинченко эмоционально отметил победу Арсенала с фанатами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 28-го тура "Арсенал" одержал домашнюю победу над "Кристал Пэлас" (4:1). Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко появился на поле в стартовом составе и отыграл 65 минут. Футболист был заменен при счете 3:1.

После завершения поединка украинец продолжил праздновать успех своей команды. Уезжая со стадиона, Зинченко из окна своего автомобиля на радостных эмоциях обратился в сторону болельщиков лондонского клуба. Такой момент засняла жена Александра Влада Седан.

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В статье: Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
21.03.2023 в 14:27
О, в нього кермо з лівого боку
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