Уже становится традицией. Зинченко эмоционально отметил победу Арсенала с фанатами

В матче 28-го тура "Арсенал" одержал домашнюю победу над "Кристал Пэлас" (4:1). Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко появился на поле в стартовом составе и отыграл 65 минут. Футболист был заменен при счете 3:1.

После завершения поединка украинец продолжил праздновать успех своей команды. Уезжая со стадиона, Зинченко из окна своего автомобиля на радостных эмоциях обратился в сторону болельщиков лондонского клуба. Такой момент засняла жена Александра Влада Седан.

Zinchenko celebrating another win with Arsenal fans as he drives past the Tollington Arms



????: v.lada_sedan (IG) pic.twitter.com/hSUTCLUQ0z