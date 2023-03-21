Уже становится традицией. Зинченко эмоционально отметил победу Арсенала с фанатами
Украинец продолжает влюблять в себя фанов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 28-го тура "Арсенал" одержал домашнюю победу над "Кристал Пэлас" (4:1). Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко появился на поле в стартовом составе и отыграл 65 минут. Футболист был заменен при счете 3:1.
После завершения поединка украинец продолжил праздновать успех своей команды. Уезжая со стадиона, Зинченко из окна своего автомобиля на радостных эмоциях обратился в сторону болельщиков лондонского клуба. Такой момент засняла жена Александра Влада Седан.
Zinchenko celebrating another win with Arsenal fans as he drives past the Tollington Arms— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 19, 2023
????: v.lada_sedan (IG) pic.twitter.com/hSUTCLUQ0z
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