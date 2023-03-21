Уже становится традицией. Зинченко эмоционально отметил победу Арсенала с фанатами

В матче 28-го тура "Арсенал" одержал домашнюю победу над "Кристал Пэлас" (4:1). Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко появился на поле в стартовом составе и отыграл 65 минут. Футболист был заменен при счете 3:1.

После завершения поединка украинец продолжил праздновать успех своей команды. Уезжая со стадиона, Зинченко из окна своего автомобиля на радостных эмоциях обратился в сторону болельщиков лондонского клуба. Такой момент засняла жена Александра Влада Седан.

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