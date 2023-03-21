Вацко: Коллина когда-то сказал Леоненко: В 90-х ты был сильным футболистом, но в своем развитии ты там и остался

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире своего Youtube-канала прокомментировал критику игры Александра Зинченко в "Арсенала" со стороны экс-форварда "Динамо" Виктора Леоненко.

"Когда-то к нам в студию на "Большой футбол" пришел Пьерлуиджи Коллина. Он Леоненко сказал такую фразу: "В начале 90-х ты был сильным футболистом, но в своем развитии ты там и остался".

Вы же знаете, что Витя лучше всех играл в футбол, лучше всех разбирается в нем, лучше знает и понимает футбол. У него только два конкурента в этом аспекте – Аватар и Лулу – его кошки. В футбольной студии CBS, по мнению Леона, с ведущей должны сидеть именно Леоненко, Аватар и Лулу, а не вот эти, непонятные Джейми Каррагер, Тьерри Анри и Майка Ричардс.

Для Вити в футболе один критерий: "Да у Лобановского бы, да при Лобановском бы". Лобановский в свое время чем был уникальным, выдающимся и культовым в футболе? Тем, что он понимал и умел предусматривать требования и тенденции развития футбола его времени. А Леоненко Валерий Васильевич выгнал из своей команды. Витя был сильным футболистом, но недалеким.

Вот и сейчас он не понимает, что футбол пошел вперед, в то время как Леоненко застрял 30 лет назад. Коллина прав. Леоненко трудно осознать простые истины – футбол развивается, есть разные тренеры с разными идеями. И не обязательно это должны быть идеи Лобановского 90-х годов.

В понимании Леоненко крайний защитник должен в обороне не вставать с задницы, стелясь в подкатах, а в атаке – бежать вперед и делать фланговые подачи. Так было в 90-х, и тогда так было нормально. Но Вити не реально понять, что в "Арсенале" есть Артета, у которого есть свои идеи, свое видение стиля игры его команды и свои требования к игрокам тех или иных позиций.

Леоненко не понимает такого понятия, как ротация на футбольном поле в разных фазах игры – с мячом и без него. Он не понимает, что Зинченко в "Арсенале" по требованию тренера во время контроля мяча может выполнять функции центрального полузащитника, а на фланге в это время создает ширину номинальный центрхав Джака.

Леоненко не понимает, что учитывая антропометрию форвардов "Арсенала", особенно по сравнению с защитниками соперников, фланговые футболисты лондонского клуба не заточены под подачи.

По требованию Артеты функции Зинченко кардинально отличаются от банального – пробежать по флангу и подать. Они гораздо шире и изощреннее. Именно благодаря способности выполнять эти требования Артеты и приобрели Зинченко за десятки миллионов евро.

За результат в "Арсенале" отвечает Артета. Он подбирает футболистов в соответствии со своими требованиями. Только слепой или тупой не видит и не понимает, насколько органичен и полезен в этой команде Зинченко", – сказал Вацко.