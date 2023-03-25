Пикфорд: Миколенко – игрок топ-уровня

Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд дал комментарий о своем одноклубнике Виталии Миколенко перед матчем с Украиной в отборе Евро-2024.

"С тех пор, как Миколенко прибыл в Англию, он был невероятным. Он проходит через чрезвычайно складные времена у себя дома, но продолжает играть.

С ним отлично работать, это игрок топового уровня. У сборной Украины много хороших футболистов в составе, нам нужно быть сфокусированными", – отметил Пикфорд.