Пикфорд: Миколенко – игрок топ-уровня
Партнер по "Эвертону" высоко ценит талант Виталия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд дал комментарий о своем одноклубнике Виталии Миколенко перед матчем с Украиной в отборе Евро-2024.
"С тех пор, как Миколенко прибыл в Англию, он был невероятным. Он проходит через чрезвычайно складные времена у себя дома, но продолжает играть.
С ним отлично работать, это игрок топового уровня. У сборной Украины много хороших футболистов в составе, нам нужно быть сфокусированными", – отметил Пикфорд.
В этом сезоне Миколенко сыграл 27 матчей за "Эвертон" в АПЛ и заработал три желтых карточки.
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Источник:Sky Sports
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