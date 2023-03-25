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Пикфорд: Миколенко – игрок топ-уровня

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Партнер по "Эвертону" высоко ценит талант Виталия

Пикфорд: Миколенко – игрок топ-уровня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд дал комментарий о своем одноклубнике Виталии Миколенко перед матчем с Украиной в отборе Евро-2024.

"С тех пор, как Миколенко прибыл в Англию, он был невероятным. Он проходит через чрезвычайно складные времена у себя дома, но продолжает играть.

С ним отлично работать, это игрок топового уровня. У сборной Украины много хороших футболистов в составе, нам нужно быть сфокусированными", – отметил Пикфорд.

В этом сезоне Миколенко сыграл 27 матчей за "Эвертон" в АПЛ и заработал три желтых карточки.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Национальная сборная Англии Джордан Пикфорд Виталий Миколенко
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Источник:
Sky Sports

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