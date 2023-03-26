Сака: Зинченко – это личность. Это мой партнер, но только не сегодня
Сегодня парни играют за разные команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "
"Зинченко принес качество, но в то же время еще много чего другого. Вы видите, как он играет и как контролирует игру. Это невероятный игрок, у него отличные лидерские качества, поэтому он действительно помогает нам на всех фронтах.
Вместе с Жезусом они принесли нам менталитет победителя, ведь находились в команде, которая выигрывала АПЛ. Они знают, что делать в сложных моментах, могут нас подбодрить, потому что у нас много молодых футболистов. Это помогает в ментальном плане.
Война? Никто никогда не сможет понять, что переживает Зинченко. У него невероятная ментальная сила. Большая заслуга в том, что он мог сосредоточиться на игре и хорошо выступать за Арсенал и национальную сборную. У него есть немного огня, он использует себе это на пользу.
Я не разговаривал с Зинченко о войне, но если он хочет поговорить об этом – я выслушаю и помогу тем, чем могу. Алекс – это личность. Это мой партнер, но только не в это воскресенье", – сказал Сака.
Напомним, что поединок Англия – Украина начнется сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Шевчук: Игрокам УПЛ нужно прятаться в окопах, в туннелях, когда они слышат воздушную тревогу
- Англия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
- Без Ярмоленко и Попова. Ротань объявил заявку сборной Украины на матч против Англии
- Зинченко: Я благодарен Уфе, но сейчас я ничего не хочу слышать об этой стране
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО