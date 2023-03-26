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Сака: Зинченко – это личность. Это мой партнер, но только не сегодня

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Сегодня парни играют за разные команды

Сака: Зинченко – это личность. Это мой партнер, но только не сегодня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака перед матчем с Украиной поделился мнениями о своем партнере по лондонскому клубу Александре Зинченко.

"Зинченко принес качество, но в то же время еще много чего другого. Вы видите, как он играет и как контролирует игру. Это невероятный игрок, у него отличные лидерские качества, поэтому он действительно помогает нам на всех фронтах.

Вместе с Жезусом они принесли нам менталитет победителя, ведь находились в команде, которая выигрывала АПЛ. Они знают, что делать в сложных моментах, могут нас подбодрить, потому что у нас много молодых футболистов. Это помогает в ментальном плане.

Война? Никто никогда не сможет понять, что переживает Зинченко. У него невероятная ментальная сила. Большая заслуга в том, что он мог сосредоточиться на игре и хорошо выступать за Арсенал и национальную сборную. У него есть немного огня, он использует себе это на пользу.

Я не разговаривал с Зинченко о войне, но если он хочет поговорить об этом – я выслушаю и помогу тем, чем могу. Алекс – это личность. Это мой партнер, но только не в это воскресенье", – сказал Сака.

Напомним, что поединок Англия – Украина начнется сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Англия Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Букайо Сака
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Источник:
Mirror

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