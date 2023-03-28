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Петраков – об авторе дубля в ворота Кипра: Не хвалите сильно парня, армянская кровь, они пропадают на время и их уже не найдешь

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Пресс-конференции Александра Петракова это всегда интересно

Петраков – об авторе дубля в ворота Кипра: Не хвалите сильно парня, армянская кровь, они пропадают на время и их уже не найдешь

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Новина українською

Украинский главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал ничью своей команды (2:2) в товарищеском матче с Кипром.

- Получилась хорошая поучительная игра. Очень много информации для меня. Я посмотрел 5 новых ребят, я рисковал. У меня нет больше контрольных игр, только официальные. Сами понимаете, о чем идет речь.

Скажем так, результат такой, 2:2 – для зрителей неплохо в принципе. Скажу откровенно, очень хотел выиграть, но, видите, опять не получилось у меня.

– Какое впечатление оставили игроки? Учитывая, что Ранос стал автором впечатляющего дубля.

– Одна огромная просьба к журналистам – не хвалите сильно парня. Потому что кровь в жилах армянская течет. Потом они пропадают на время и их уже не найдешь, полгода будешь вытаскивать после этого, если сейчас расхвалите. Мы смотрели за этим парнем, у меня спрашивали о нем. Я в WyScout посмотрел его игры и сразу дал добро, чтобы этот парень был в команде.

– Команда не успевала за подбором мячей. В физическом плане проблемы или в тактическом?

– Думаю, не в тактическом. Мы стандарты отрабатывали. У нас низкорослая команда. Говорил, что если подается от ворот мяч, то надо делать шаг вперед на метр-полтора. Сказал, что ножки должны быть веселые, все остальное. Предупредил вратаря, что он должен командовать и говорить. Бесполезно – идет подача, а все стоят на прямых ногах как прибитые гвоздями.

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В статье: Армения Кипр Александр Петраков
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Источник:
Football Federation of Armenia

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