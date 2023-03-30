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Будь храбрым. Челси показал патриотические бутсы Мудрика - ФОТО

Наши за границей
(1 голосов)

Михаил помнит о своей стране

Будь храбрым. Челси показал патриотические бутсы Мудрика - ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" в соцсетях показал фото новых бутс украинского легионера Михаила Мудрика.

"Будь храбрым", - гласит надпись на бутсах украинца.

Напомним, что не так давно Мудрик показывал свои бутсы с патриотической шнуровкой.

Тогда он написал, что каждый раз, когда надевает бутсы, думает об Украине.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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