Будь храбрым. Челси показал патриотические бутсы Мудрика - ФОТО
Михаил помнит о своей стране
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" в соцсетях показал фото новых бутс украинского легионера Михаила Мудрика.
"Будь храбрым", - гласит надпись на бутсах украинца.
Напомним, что не так давно Мудрик показывал свои бутсы с патриотической шнуровкой.
???? pic.twitter.com/ZiP2kgin7G— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 29, 2023
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