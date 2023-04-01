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Цыганков выйдет в старте Жироны на каталонское дерби

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Сегодня команда украинца сыграет с "Эспаньолом"

Цыганков выйдет в старте Жироны на каталонское дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" встретится с "Эспаньолом". В стартовом составе "бело-красных" выйдет полузащитник Виктор Цыганков.

Для украинского это будет первое каталонское дерби, в котором он примет участие после трансфера в Испанию. В конце января "Жирона" встречалась с "Барселоной", но тогда он провел весь матч на скамейке для запасных.

На счету Цыганкова три гола и три ассиста в семи встречах за "Жирону".

Перед этим матчем "бело-красные" идут на 12 месте, в то время как "Эспаньол" расположился аккурат вблизи зоны вылета - на 17-й позиции. Между коллективами разрыв четыре очка.

"Жирона" и "Эспаньол" стартуют в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона Эспаньол (Барселона)
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