Цыганков выйдет в старте Жироны на каталонское дерби

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" встретится с "Эспаньолом". В стартовом составе "бело-красных" выйдет полузащитник Виктор Цыганков.

Для украинского это будет первое каталонское дерби, в котором он примет участие после трансфера в Испанию. В конце января "Жирона" встречалась с "Барселоной", но тогда он провел весь матч на скамейке для запасных.

На счету Цыганкова три гола и три ассиста в семи встречах за "Жирону".

Перед этим матчем "бело-красные" идут на 12 месте, в то время как "Эспаньол" расположился аккурат вблизи зоны вылета - на 17-й позиции. Между коллективами разрыв четыре очка.

"Жирона" и "Эспаньол" стартуют в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.