Цыганков выйдет в старте Жироны на каталонское дерби
Сегодня команда украинца сыграет с "Эспаньолом"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" встретится с "Эспаньолом". В стартовом составе "бело-красных" выйдет полузащитник Виктор Цыганков.
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Для украинского это будет первое каталонское дерби, в котором он примет участие после трансфера в Испанию. В конце января "Жирона" встречалась с "Барселоной", но тогда он провел весь матч на скамейке для запасных.
На счету Цыганкова три гола и три ассиста в семи встречах за "Жирону".
Перед этим матчем "бело-красные" идут на 12 месте, в то время как "Эспаньол" расположился аккурат вблизи зоны вылета - на 17-й позиции. Между коллективами разрыв четыре очка.
"Жирона" и "Эспаньол" стартуют в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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