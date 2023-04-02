Коваленко выйдет в старте Специи на впервые за два месяца
В соперниках – прямой конкурент
Getty Images / Global Images Ukraine
"Специя" сыграет против "Салернитаны" в рамках 28-го тура итальянской Серии А. В стартовом составе "орлят" выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко.
Этот матч станет для него первым в старте с 27 января. Тогда он провел 17 минут в поединке против “Болоньи”, после чего покинул поле из-за травмы. В общей сложности на его счету 13 встреч в текущем сезоне Серии А.
Отметим, что "Специя" идет на 17-й позиции в чемпионате, в то время как "Салернитана" занимает 16 место. Между командами, расположившимися вплотную к зоне вылета, три очка разницы.
Встреча начнется в 16.00.
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