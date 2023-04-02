  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко выйдет в старте Специи на впервые за два месяца
В тренде

Коваленко выйдет в старте Специи на впервые за два месяца

Наши за границей
(1 голосов)

В соперниках – прямой конкурент

Коваленко выйдет в старте Специи на впервые за два месяца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Специя" сыграет против "Салернитаны" в рамках 28-го тура итальянской Серии А. В стартовом составе "орлят" выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Этот матч станет для него первым в старте с 27 января. Тогда он провел 17 минут в поединке против “Болоньи”, после чего покинул поле из-за травмы. В общей сложности на его счету 13 встреч в текущем сезоне Серии А.

Отметим, что "Специя" идет на 17-й позиции в чемпионате, в то время как "Салернитана" занимает 16 место. Между командами, расположившимися вплотную к зоне вылета, три очка разницы.

Встреча начнется в 16.00.

По теме
yellow-arrow
Коваленко в игре. Специя - Салернитана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Экс-нападающий Челси: У Мудрика есть потенциал. Время покажет, была ли сумма его трансфера правильной
yellow-arrow
Кухаревич вышел на замену в проигрышном матче для Хиберниана
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Салернитана (Салерно) Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде