Яремчук отыграл 10 минут в победном матче против Мехелена
Роман вышел на замену в концовке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде обыграл "Мехелен" со счетом 3:0.
Роман Яремчук начал эту игру на скамейке для запасных и появился на поле только на 80-й минуте, заменив Феррана Жуджлу.
В этом сезоне Лиги Жюпиле 27-летний украинец принял участие в 21 поединке, забил 2 гола и записал на свой счет 3 ассиста.
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