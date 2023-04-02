Яремчук отыграл 10 минут в победном матче против Мехелена

В рамках 31-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде обыграл "Мехелен" со счетом 3:0.

Роман Яремчук начал эту игру на скамейке для запасных и появился на поле только на 80-й минуте, заменив Феррана Жуджлу.

В этом сезоне Лиги Жюпиле 27-летний украинец принял участие в 21 поединке, забил 2 гола и записал на свой счет 3 ассиста.