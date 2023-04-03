СМИ: Чеберко хочет в MLS. Украинец отказался ехать на один из матчей Осиека

Украинский защитник "Осиека" Евгений Чеберко может перейти в одну из команд MLS.

По информации Footboom, 25-летний украинец уже получил предложение от неназванного американского клуба.

Он настаивает на трансфере и даже отказался ехать на игру против "Риеки" в местном первенстве – он отсутствовал в заявке.

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Напомним, Евгений Чеберко играет за "Осиек" с сезона-2020-2021. В текущем сезоне в его активе 14 матчей (46 матчей – в общем), результативными действиями украинец не отличался.