СМИ: Чеберко хочет в MLS. Украинец отказался ехать на один из матчей Осиека
Хорватский клуб, вероятно, не очень хочет отпускать игрока
Украинский защитник "Осиека" Евгений Чеберко может перейти в одну из команд MLS.
По информации Footboom, 25-летний украинец уже получил предложение от неназванного американского клуба.
Он настаивает на трансфере и даже отказался ехать на игру против "Риеки" в местном первенстве – он отсутствовал в заявке.
Напомним, Евгений Чеберко играет за "Осиек" с сезона-2020-2021. В текущем сезоне в его активе 14 матчей (46 матчей – в общем), результативными действиями украинец не отличался.
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Источник:FootBoom
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