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Команда Беленького уступила в чемпионате Израиля. Украинец отыграл более шестидесяти минут

Наши за границей
(1 голосов)

Получил желтую карточку

Команда Беленького уступила в чемпионате Израиля. Украинец отыграл более шестидесяти минут

Фото: DINAMOTB

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Израиля прошел матч 29-го тура. "Нетанья" принимала на своем поле "Хапоэль" из Иерусалима.

Победили гости – 2:0. Примечательно, что в основном составе "Нетаньи" вышел украинец Станислав Беленький. Он отыграл 64 минуты, после чего был заменен на Златановича.

На 21-й минуте матча Станислав Беленький получил желтую карточку. После 29-ти туров "Нетанья" идет шестой в чемпионской группе, а "Хапоэль" Иерусалим – четвертым.

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В статье: Станислав Беленький
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