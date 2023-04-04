Команда Беленького уступила в чемпионате Израиля. Украинец отыграл более шестидесяти минут

В чемпионате Израиля прошел матч 29-го тура. "Нетанья" принимала на своем поле "Хапоэль" из Иерусалима.

Победили гости – 2:0. Примечательно, что в основном составе "Нетаньи" вышел украинец Станислав Беленький. Он отыграл 64 минуты, после чего был заменен на Златановича.

На 21-й минуте матча Станислав Беленький получил желтую карточку. После 29-ти туров "Нетанья" идет шестой в чемпионской группе, а "Хапоэль" Иерусалим – четвертым.