Кристиан Биловар остался в запасе АЕЛа (Лимасол) на кубковый матч
Против Олимпиакоса из Никосии
АЕЛ
На Кипре проходит стадия полуфинала национального Кубка. Одну из пар сформировали "Олимпиакос" Никосия и АЕЛ Лимасол.
Первый матч между ними начался в 19.00. Примечательно, что в основном составе АЕЛа не вышел Кристиан Биловар, хотя в чемпионате он является основным игроком. В чемпионате украинец провел за свою команду в этом сезоне 23 матча.
Кристиан Биловар имеет опыт выступлений в УПЛ за "Десну" и "Черноморец". На Кипр он переехал в аренду из "Динамо" в августе 2022-го года.
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