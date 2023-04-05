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Кристиан Биловар остался в запасе АЕЛа (Лимасол) на кубковый матч

Наши за границей
(1 голосов)

Против Олимпиакоса из Никосии

Кристиан Биловар остался в запасе АЕЛа (Лимасол) на кубковый матч

АЕЛ

UA-Футбол
Новина українською

На Кипре проходит стадия полуфинала национального Кубка. Одну из пар сформировали "Олимпиакос" Никосия и АЕЛ Лимасол.

Первый матч между ними начался в 19.00. Примечательно, что в основном составе АЕЛа не вышел Кристиан Биловар, хотя в чемпионате он является основным игроком. В чемпионате украинец провел за свою команду в этом сезоне 23 матча.

Кристиан Биловар имеет опыт выступлений в УПЛ за "Десну" и "Черноморец". На Кипр он переехал в аренду из "Динамо" в августе 2022-го года.

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В статье: Кристиан Биловар
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