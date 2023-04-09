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Кухаревич не сыграет в старте Хиберниана против аутсайдера шотландского чемпионата

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После травмы украинец выходит только на замену

Кухаревич не сыграет в старте Хиберниана против аутсайдера шотландского чемпионата

Фото: Getty Images

Новина українською

В рамках 31-го тура Шотландской Премьер-лиги "Данди Юнайтед" сыграет против "Хиберниана". Украинский нападающий Николай Кухаревич начнет этот матч со скамейки для запасных.

В последний раз он выходил на поле с первых минут 12 ноября прошлого года. После этого форвард попал в лазарет и вышел из него 4 марта этого года. В том матче – против "Линвингстона" – Кухаревич через полчаса после появления на поле со скамьи для запасных отличился голом.

В общей сложности на его счету четыре мяча и один ассист в 13 поединках этого сезона.

Отметим, что Данди идет на последнем месте чемпионата, в то время как “Хиберниан” занимает шестое место, дающее право играть в чемпионской группе. Впереди три еще решающих тура первой части ШПЛ.

Матч начнется в 14.00.

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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