Едва перекладину не сломал. ВИДЕО, как Кухаревич эффектно забил в чемпионате Шотландии
Николай нашел свой момент
фото - Getty Images
В воскресенье, 9 апреля, "Хиберниан", за который выступает Николай Кухаревчи, играл на выезде с "Данди Юнайтед". Сам украинский легионер начинал матч на скамье для запасных, но вышел на замену на 58-й минуте. А на 70-й он сравнял счет – Кухаревич принял мяч на грудь после подачи с фланга, а вторым касанием вложил от перекладины в сетку.
Правда, "Хиберниан" в итоге не смог добыть хотя бы ничью – "Данди" забил победный на 90-й минуте.
Для Кухаревича этот гол был пятым в текущем чемпионате (в 14 матчах). "Хиберниан" занимает 6-е место, которое дает право сыграть в чемпионской группе. Но команда украинца проиграла четыре последних игры, ближайшего преследователя она опережает всего на 1 балл.
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