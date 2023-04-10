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Едва перекладину не сломал. ВИДЕО, как Кухаревич эффектно забил в чемпионате Шотландии

Наши за границей
(1 голосов)

Николай нашел свой момент

Едва перекладину не сломал. ВИДЕО, как Кухаревич эффектно забил в чемпионате Шотландии

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 9 апреля, "Хиберниан", за который выступает Николай Кухаревчи, играл на выезде с "Данди Юнайтед". Сам украинский легионер начинал матч на скамье для запасных, но вышел на замену на 58-й минуте. А на 70-й он сравнял счет – Кухаревич принял мяч на грудь после подачи с фланга, а вторым касанием вложил от перекладины в сетку.

Правда, "Хиберниан" в итоге не смог добыть хотя бы ничью – "Данди" забил победный на 90-й минуте.

Для Кухаревича этот гол был пятым в текущем чемпионате (в 14 матчах). "Хиберниан" занимает 6-е место, которое дает право сыграть в чемпионской группе. Но команда украинца проиграла четыре последних игры, ближайшего преследователя она опережает всего на 1 балл.

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич лучшие голы
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