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Результата нет. Костышин готов уйти в отставку с поста тренера казахстанского Аксу

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Старт нового сезона у команды не задался

Результата нет. Костышин готов уйти в отставку с поста тренера казахстанского Аксу

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Новина українською

Украинский специалист Руслан Костышин, который работает с казахстанским "Аксу", после разгромного поражения от "Окжетпеса" (0:3) в 5-м туре чемпионата страны заявил, что готов уйти в отставку.

Отметим, что после пяти туров "Аксу" идет на 11-м месте из 14-ти команд в чемпионате Казахстана. В активе команды всего 4 очка.

– В нашем исполнении, можно сказать, была безобразная игра. За такую игру ответственность должен нести главный тренер. Я от ответственности не ухожу. У меня уже состоялся небольшой разговор с директором клуба. Если в ближайшее время я как тренер не исправлю ситуацию внутри, если не исправлю ситуацию, что не будет порядка на поле, значит пора менять главного тренера. Я сам инициирую отставку по обоюдному согласию. Потому что это закон – за результат отвечает тренер. Тренер не должен прятаться за спинами футболистов.

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– Почему в команде нет единения? Есть игроки высокого класса. Это с чем связано?

– Почему нет единения? Это работа, в первую очередь, тренера и самих ребят. Значит, что-то происходит или какая-то ревность или зависть между легионерами и казахскими футболистами. Они могут собраться на один матч, на три дня, но потом снова начинают хандрить. Я не могу с этим справиться. Я говорю, что если я не исправлю ситуацию за это время, значит нет химии у главного тренера и команды.

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В статье: Руслан Костышин
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Источник:
Аксу

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