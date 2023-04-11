Цыганков: Горжусь командой и работой, которую мы провели на Камп Ноу
Жирона сыграла вничью с Барселоной
instagram.com/viktortsygankov
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков в соцсетях высказался о
"Горжусь своей командой и замечательной работой, которую мы провели на "Камп Ноу", чтобы завоевать еще одно очко.
На шаг ближе к нашим целям", – написал Цыганков в Инстаграме.
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