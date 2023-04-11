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Цыганков: Горжусь командой и работой, которую мы провели на Камп Ноу

Наши за границей
(2 голосов)

Жирона сыграла вничью с Барселоной

Цыганков: Горжусь командой и работой, которую мы провели на Камп Ноу

instagram.com/viktortsygankov

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков в соцсетях высказался о ничьей с "Барселоной" (0:0) в Ла Лиге.

"Горжусь своей командой и замечательной работой, которую мы провели на "Камп Ноу", чтобы завоевать еще одно очко.

На шаг ближе к нашим целям", – написал Цыганков в Инстаграме.

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В статье: Барселона Виктор Цыганков Жирона
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