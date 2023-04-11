  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков: Безумно разочарован хейтом в адрес Тати
В тренде

Цыганков: Безумно разочарован хейтом в адрес Тати

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец поддержал форварда, который и не забил, и не отдал

Цыганков: Безумно разочарован хейтом в адрес Тати

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков поддержал одноклубника "Тати" Кастельяноса, который в матче с "Барселоной" (0:0) после выхода два в одного вратаря, не отдал пас на Виктора Цыганкова и не забил сам.

После матча главный тренер "Жироны" Мичел говорил, что после этого эпизода нападающий плакал в раздевалке.

А сам Тати, вероятно, после хейта болельщиков, "заморозил" или удалил свои профили в социальных сетях.

"Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован.

Тати – первый человек, который хочет только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше.

Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе", – написал Цыганков в Инстаграме.

По теме
yellow-arrow
Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
yellow-arrow
Цыганков: Горжусь командой и работой, которую мы провели на Камп Ноу
yellow-arrow
Беседин выйдет в старте Омонии на матч чемпионата Кипра против Ариса, Безус – вне заявки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Geels 7 (Северодонецк)
11.04.2023 в 21:02
Этот горе нападающий славно подмочил свою репутацию . С этим пятном ему жить в футболе. Вряд ли будет играть на более высоком уровне ...тугодум. Этой болезнью заражено полкоманды .
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде