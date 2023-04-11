Цыганков: Безумно разочарован хейтом в адрес Тати

Вингер " Жироны " Виктор Цыганков поддержал одноклубника "Тати" Кастельяноса, который в матче с "Барселоной" (0:0) после выхода два в одного вратаря, не отдал пас на Виктора Цыганкова и не забил сам.

После матча главный тренер "Жироны" Мичел говорил, что после этого эпизода нападающий плакал в раздевалке .

А сам Тати, вероятно, после хейта болельщиков, "заморозил" или удалил свои профили в социальных сетях.