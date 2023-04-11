Цыганков: Безумно разочарован хейтом в адрес Тати
Украинец поддержал форварда, который и не забил, и не отдал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "
После матча главный тренер "Жироны" Мичел говорил, что после этого эпизода нападающий
А сам Тати, вероятно, после хейта болельщиков, "заморозил" или удалил свои профили в социальных сетях.
"Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован.
Тати – первый человек, который хочет только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше.
Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе", – написал Цыганков в Инстаграме.
¡Ocasión de @tatycaste11anos en el #BarçaGirona!#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/dtvsmyXB4g— LaLiga (@LaLiga) April 10, 2023
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