"Очень открытый человек". Кривцов – о наставнике Интер Майами

Центральный защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Филом Невиллом.

"Фил – очень открытый человек. Нет у него таких привычек, как у тренеров, которым уже 65-70 лет. Это новая школа тренеров, всегда с командой. Даже могу сказать, что он живет тренировкой, потом у нас фитнес и он тоже приходит и делает упражнения.

Всегда спрашивает, как дела нового. Почти каждый день спрашивал меня о семье", – сказал Кривцов в интервью YouTube-каналу FanDay.