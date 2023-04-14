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"Очень открытый человек". Кривцов – о наставнике Интер Майами

Наши за границей
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Центрбек рассказал о работе с главным тренером

"Очень открытый человек". Кривцов – о наставнике Интер Майами

intermiamicf.com

Новина українською

Центральный защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Филом Невиллом.

"Фил – очень открытый человек. Нет у него таких привычек, как у тренеров, которым уже 65-70 лет. Это новая школа тренеров, всегда с командой. Даже могу сказать, что он живет тренировкой, потом у нас фитнес и он тоже приходит и делает упражнения.

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Всегда спрашивает, как дела нового. Почти каждый день спрашивал меня о семье", – сказал Кривцов в интервью YouTube-каналу FanDay.

32-летний украинец провел 7 матчей за новую команду и отметился одним забитым мячом.

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В статье: Сергей Кривцов Фил Невилл Интер Майами
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Источник:
YouTube-канал FanDay

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