Кривцов: Люди думают, что Бекхэм с женой у меня тут на заднем дворе загорают

Украинский центрбек "Интера" Майами Сергей Кривцов рассказал о коммуникации с владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом.

- Видел Бекхэма?

- Да, он два раза приезжал на базу. Очень много людей просили у меня игровую футболку с автографом Дэвида, еще один человек попросил с автографами и Дэвида, и Виктории (жена Бекхэма - прим.). Я говорю: "А ты думаешь я их здесь каждый день вижу, особенно Викторию?". Но люди думают, что они у меня тут на заднем дворе загорают.

- Фото с Бекхэмом сделал?

- Нет, потому что он приезжал, когда у нас была тренировка, а на тренировках я без телефона. Я с ним разговаривал, поблагодарил, что поддерживает Украину, в первые дни войны посвятил свой инстаграм женщине из Харькова. Он ответил: "Да, мы должны это делать - показывать и поддерживать".

- Расскажи, как состоялась ваша встреча?

- После тренировки у нас были фитнес-упражнения, даже не помню, что я делал. Почувствовал на себе взгляд из-за спины, просто повернулся, а там стоял Бекхэм. Он ждал, пока я закончу, чтобы поздороваться. Это была наша первая встреча, знакомство, можно сказать. Мы перекинулись парой фраз.

- Как команда реагирует на его присутствие?

- Совсем никак. Все понимают, что Бекхэм - совладелец клуба и очень открытый человек, здесь нет такого, что Бекхэм приехал, поэтому надо все пасы точно отдавать. Он тоже был футболистом, знает, как играть в футбол. В тренировочный процесс он не вмешивается, он уже на другой ступени клубной системы.

Давно был подписчиком Бекхэма. Бывает, он выкладывает какие-то посты с "Интером", я просто переходил и смотрел, мне очень нравилась форма, инфраструктура клуба. Но понятия не имел, что когда-то буду играть и жить здесь, в Америке.